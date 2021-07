Pole position para Max Verstappen en el GP de Estiria de F1. El neerlandés fue el único en bajar del minuto cuatro segundos, y les sacó a sus perseguidores la misma diferencia que el viernes: dos décimas. Bottas superó a Hamilton y quedó segundo, cuarto el notable Lando Norris, seguido de Checo Pérez, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Alonso y un notable (un sostenidamente notable) Lance Stroll que empieza a parecerse por primera vez al que campeonó en la F3 Europea. De todos modos, ayer Bottas fue sancionado con tres posiciones en la posición de salida por una salida peligrosa de boxes que casi causa una desgracia.

La carrera va a ser un amasijo: 18 autos girando en un margen de un segundo por vuelta, con vueltas que rondan los 70 segundos en una carrera a 71 vueltas. Y además ¡hay 70 por ciento de chances de lluvia a la hora de comienzo de la carrera!

Este domingo Verstappen y los dos Mercedes largarán con medios en busca de parar una sola vez sin tener problemas de desgaste. Los otros siete ocupantes del Top Ten están obligados a salir con blandos. Los demás arrancarán con el medio para ir viendo los niveles de desgaste y alguno apostará al duro y a un overcut que este año casi siempre funciona: le arden las orejas a Sebastian Vettel (14º), pero también pueden intentar algo distinto Sainz (12º), Ricciardo (13º) y Vettel (14º).

Con todo supeditado a que no llueva, hay que decir que en las prácticas del viernes se vio un neumático duro que empieza mejor, pero pierde rendimiento a partir de la vuelta 20, mientras que el blando y el medio tienen una degradación más lineal y previsible. Las diferencias entre compuesto y compuesto no superan las 3 o 4 décimas, por lo que serán definitorios en la elección de los neumáticos detalles como la temperatura de pista y las peripecias que depara siempre una carrera en un circuito de estas características (corto, rápido y con frenadas en las que no se gana mucho tiempo si se hacen bien, pero te destruyen la vuelta si se hacen mal).

Si los blandos llegan hasta la vuelta 25, pueden confiar en terminar la carrera con medios. Teóricamente, la desconcertante evolución del desgaste del caucho más duro debería descartarlo para finalizar la carrera (les arden las orejas a los de Mercedes), pero el ritmo que les sacó Verstappen en las prácticas sugiere otra cosa.



Pos Piloto Equipo Q1 Q2 Q3

1 Max Verstappen Red Bull 1'04"489 1'04"433 1'03"841

2 Valtteri Bottas Mercedes 1'04"537 1'04"443 1'04"035

3 Lewis Hamilton Mercedes 1'04"672 1'04"512 1'04"067

4 Lando Norris McLaren 1'04"584 1'04"298 1'04"120

5 Sergio Pérez Red Bull 1'04"638 1'04"197 1'04"168

6 Pierre Gasly AlphaTauri 1'04"765 1'04"429 1'04"236

7 Charles Leclerc Ferrari 1'04"745 1'04"646 1'04"472

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'04"608 1'04"631 1'04"514

9 Fernando Alonso Alpine 1'04"971 1'04"582 1'04"574

10 Lance Stroll Aston Martin 1'04"821 1'04"663 1'04"708

11 George Russell Williams 1'05"033 1'04"671

12 Carlos Sainz Ferrari 1'04"859 1'04"800

13 Daniel Ricciardo McLaren 1'05"142 1'04"808

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1'05"051 1'04"875

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'05"092 1'04"913

16 Nicholas Latifi Williams 1'05"175

17 Esteban Ocon Alpine 1'05"217

18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1'05"429

19 Mick Schumacher Haas 1'06"041

20 Nikita Mazepin Haas 1'06"192