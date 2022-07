El conductor del programa Argenzuela en C5N, Jose Rial, dio mas detalles de la amenaza que recibió el dueño del grupo América, Daniel Vila, y lo desafió en cámara.

Rial explicó que: "Es gravísimo que un empresario de medios amenace a un periodista por una información. La frase 'cagar a trompadas' es una frase bastante común dentro de América... Me duele mucho que Vila esté ahora de ese lado, habíamos construido algo societario, que América facturara y sea respetado", dijo el conductor.

Además indicó que: "En un momento me dijo 'fracasado'. Puede ser, TV Nostra fue un fracaso, mío y del canal. Pero durante 20 años hice un éxito con Intrusos. Yo puedo fracasar una vez, el problema es que en América fracasan 12 veces por día".

Por otro lado, Rial siguió adelante con las frases de Vila: "Me dijo que él me mató el hambre... eso es despectivo, no fue así. Después también me dijo algo que tiene que ver con el machismo... me dijo 'me chupaste la p*ja durante 20 años'. Es despectivo, parte de un pensamiento que lo viví", sentenció.