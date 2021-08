La actriz y conductora Florencia Peña, reapareció después de días de silencio y de ausentarse de la conducción de su programa en Telefé, justamente en el noticiero de ese mismo canal. Peña, había sido gravemente agredida con insultos misóginos desde las redes sociales, e incluso por varios legisladores.

"Ahora estoy bien, no sé que pasó es lo que estoy tratando de entender. Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No importaron los hombres que estuvieron en la quinta, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos o ‘mas sueltitas de ropa’, como dijeron algunos. Y ahí entré yo con una embestida que no entendí”, dijo Flor.

“Que cualquier embestida que venga de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada de género porque eso firman ellos antes de sentarse como legisladores y legisladoras en el congreso”, continuó Peña.

La actriz se descargó: “Yo hoy afronto una demanda penal. La pregunta es: ¿Por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en la quinta de Olivos en esa época hablando de sacar adelante la industria tiene una denuncia penal? ¿Solo yo?. Creí que estábamos más avanzados, que había una deconstrucción real. Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad”, sentenció Peña.