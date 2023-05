El precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando castigó genéricamente a los políticos porque “afanan” y son “fracasados”.

En diálogo con Diego Schurman dijo que tanto él como Milei buscan aprovechar el hastío de la gente, aunque dijo que no tiene intención de acompañarlo en su proyecto presidencial.

Además, el abogado mediático reconoció como “error” haber incluido en su spot de campaña a uno de los asesinos de Cabezas. “No soy nadie para cancelar pero no me gusta provocar dolor”, explicó. Y se autocalificó como “valiente” por defender a Juan Darthés ante la denuncia de Thelma Fardin, a quien consideró “una chica con problemas”. Finalmente, reveló que a los 58 años quiere volver a ser papá. “Lo estoy pidiendo a gritos, pero Barby (Franco, su pareja) no quiere saber nada”.

PRINCIPALES FRASES DE LA ENTREVISTA

“Todavía no definí a nivel nacional con quién vamos a compartir la boleta. (…) Con Milei, no. Yo no tengo ningún tipo de intención. Soy un tipo que creo que la función pública debe adolecer de ciertas características: austeridad, la honestidad, también la prudencia…—la prudencia es algo muy importante dentro del esquema del político, del funcionario— y fundamentalmente el sentido común. Yo estoy buscando eso y no sé si Javier hoy reúne esas condiciones”.

“Tengo charlas con todos, con casi todos. Soy una persona que abraza el diálogo. Cuando parece que no puede haber comunicación entre los individuos yo siempre termino armonizando y hablando. También es lo que necesita este país: salir de esta grieta torpe, poco inteligente”.

“Es una alternativa (que se desdoblen las elecciones). Por eso yo todavía gozo de cierta paz y de cierta tranquilidad. No me apresuro. Te repito: Javier Milei no me parece mi candidato. No lo descarto. Obviamente podría dialogar. Te repito, soy un hombre que abraza el diálogo. Patricia Bullrich también es una buena candidata. Horacio Rodríguez Larreta también ha demostrado dentro de la gestión. Y dentro de esto que yo llamo política del fracaso podríamos, alguno de ellos, sin dar nombres, dejarlos a un costado”.

“Si es un político del fracaso voy a elegir al menos fracasado. Tengo dudas de esto. No tengo dudas de que la política nos ha demostrado eso: son exitosos en el fracaso. Entonces es una decisión bastante delicada para nuestro movimiento”.

“No hice ninguna encuesta. No soy amigo de las encuestas. Ni creo que contratar una empresa para este fin genera una estricta realidad. Vamos manejándonos con las encuestas ajenas. No nos va mal. Sé que algunas encuestadoras nos quitan, o directamente nos tapan, porque al no contratarlos nos tratan de sacarnos del espectro de posibilidades. Igual nosotros seguimos caminando y seguimos generando situaciones de crecimiento”.

“Hasta ahora he gastado, recorriendo la provincia de Buenos Aires, tres o cuatro tanques de nafta, nada más. Y con eso yo te invito que veas encuestas que hablan del volumen que tengo a nivel perspectiva de voto. No es menor que tengo una vida emparentada con el derecho, con los medios de comunicación. He hecho todo tipo de locuras, si querés. He estado en un juicio y en el mismo momento en un Challenge (un reality de destreza física que condujo Marley en Telefé). O estado en juicio y estaba en un Bailando (programa que condujo Tinelli por Canal 13). Cosas de las cuales no me arrepiento para nada. Pero eso ha hecho que mi figura es una persona relevante, conocida, a nivel nacional. Eso se traduce en votos si uno camina bien y explica bien las cosas. Esta situación de cansancio, de hastío, que tiene la gente con el político me favorece de una manera fenomenal, como también le pasa a Milei. Y me parece que es un momento desde el punto de vista personal aprovechable”.

“A los 58 años creo con mucha convicción de que no le podemos dejar esta porquería a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que vale la pena hacer el intento. Hasta hace muy poquito tiempo pensaba que cumpliendo con mis obligaciones como ciudadano, pagar los impuestos, hacer las cosas bien, tratar de ayudar al prójimo era suficiente. Creo que llegó el momento, en una edad crítica, porque, incluso, estoy gozando de una nueva paternidad, creo que tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Estoy tratando de convocar a todos que hagan política porque es la única forma, y esto lo digo con conocimiento de causa, de depurar la democracia. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Tenemos una democracia sucia, no por la democracia en sí sino por los dirigentes que han ejercido el poder y la función, y la única forma de limpiar todo esto y de cambiar la perspectiva en todo sentido, sobre todo la educación, es haciendo un cambio”.

“Yo no sé si soy antisistema o pro sistema. Lo que sí es que soy un tipo con sentido común y que el sistema… la política no es afanar, hacer las cosas mal. Lamentablemente por los males ejemplos uno se da como ciudadano esta atribución de generalizar”.

“Mi lema de campaña es ´Defendamos la Provincia´. Mi objetivo es defender a la provincia como yo he defendido mis casos. Ahí me conocen muy bien”.

“Sigo usando camisetas. La camiseta del spot es mi camiseta. Yo soy un tipo que hago mucho deporte y utilizo prendas que tiene que ver con la comodidad, no con otra cosa”.

“En el spot salió uno de los condenados por el crimen de Cabezas (José Luis Auge), que nosotros lo defendimos, que provocamos y generamos hasta una modificación legislativa. Se empezó a hablar de la ley del arrepentido, que años después la legislación argentina abraza a nivel nacional. Ese fue un error. Yo no sabía que iba a aparecer ahí. Yo a José lo vi y vi mucha gente. No lo conocí al principio cuando lo vi, pasaron muchos años, fueron casi veintipico de años, y bueno se escapó. Yo no hice el video, No edito yo las imágenes. Es más, en ese barrio viven infinidad de personas con condenas y que son hoy personas de bien. Obviamente que no controlé absolutamente nada. Y ese fue un error. Yo debía haber controlado y lo hubiese visto. Y lo hubiese visto instantáneamente. Ese día, lo que sucedió es que mucha gente que tiene antecedentes, reitero, porque no es la única persona que tiene antecedentes….yo no soy nadie para cancelar. Yo no cancelo. No estoy de acuerdo con la cancelación de nadie. Pero sí te digo, paralelamente, que no me gusta provocar dolor. Yo tenía muy buena relación con los papás de Cabezas. Me vi en infinidad de ocasiones en San Vicente, con el doctor Duhalde, en los tribunales de Dolores. Tuve muy buena relación más allá de que Gladys (la hermana de Cabezas) ha hecho una referencia como que…obviamente todo desde el aspecto estrictamente profesional…porque creo que desde ese sentido hago bien las cosas, desde el punto de vista profesional y humano. Pero si generaba algo de dolor ese video, más allá de que yo no cancelo, se bajó, automáticamente. Y había generado un revuelo, entre comillas, interesante. Desde el interés era bueno, desde lo humano era malo. Prevalece lo humano”.

“Yo creo que son todos fracasados (Lo de Kicillof) es un fracaso. De regular para abajo. Ahora se está tomando mucha deuda, eso va a generar una situación para los que venimos y siempre para los ciudadanos”.

“En el estudio hace más de 25 años hicimos un plan para luchar contra la inseguridad, con personajes que vos has visto, como Fabián Améndola, que me acompañó en el caso de Fernando Báez Sosa y me acompaña hace muchísimos años en nuestro buffete. Armamos un plan de seguridad desinteresadamente para que algún ministro nos golpeé las puertas. Nosotros tenemos base en Capital y en la ciudad de La Plata. Y en 25 años que lleva este plan con distintas modificaciones nunca ningún ministro nos vino a preguntar absolutamente nada”.

“Sí (es un plan distinto al que propone Berni) Hablamos de política criminal. Estos no entienden nada. Nadie entiende nada. Evidentemente hay que entender mucho de derecho, de seguridad y fundamentalmente ser un estudioso de la problemática de los distintos países que tienen connotaciones similares a la Argentina, sobre todo los Latinoamericanos”.

“Hablar de política criminal significa aunar políticamente todos los organismos de prevención del Estado, hasta incluso aquellos organismos que se encargan del castigo de los delitos. O sea, policía, servicio penitenciario, procuración, Poder Judicial. Alinearlos en un solo sentido. Tienen que entender que hay un solo proyecto, que es la seguridad. Tratar de que nuestros vecinos y los bonaerenses vivan con tranquilidad, que puedan transitar la provincia con Tranquilidad”.

“Tenemos que evitar que Rosario llegue a nuestro territorio”

“Los vecinos saben más que la policía, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Esto cómo se cambia? Con tareas de inteligencia, con acercarse al vecino, contar con la confianza al policía para que pueda investigar y pueda, en definitiva, derrumbar las grandes bandas. Es un desafío”.

“Muchos han puesto el ejemplo de Bukele y no es el ejemplo adecuado para nuestro país. Y mucho menos para nuestra provincia”.

“Hay que hacer una subdivisión entre el policía que está por vocación y el que está por necesidad. El policía que está por necesidad no puede cuidarle la espalda al policía que tiene vocación. Hay que empezar a reformular toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Y puntualmente, controlarla”.

“Es sentido común, no es cuestión de mano dura o mano blanda. Eso es una mentira. Es sentido común. Yo soy un hombre del derecho, y soy un especialista en seguridad. Eso es un invento, como también es una política para el afano la grieta. Son todos inventos. Así como muta el delito también muta, entre comillas y perdón por la expresión, el chamuyo de la política para que la gente compre cosas y desatendamos las cosas importantes que suceden en la Argentina”.

“No hay chances, no hay posibilidades (de que baje su candidatura). Yo me muero luchando. Muero luchando, como pretendo que hagan los funcionarios. Todos los funcionarios de este país. Que den la vida por la provincia o que den la vida por la Argentina. Es tenemos que lograr, que tengan esa dignidad. Una dignidad perdida hace mucho tiempo por parte de los funcionarios de la político”.

“Esto que estoy haciendo ya llena mi item familiar, ético y moral, porque mis hijas saben que yo he sido un gran soñador. Y que gran parte de esos sueños los he consolidado, los he conseguido. Esto parte de un sueño para dejar algo para ellas y para mis nietos. Ya lo intenté”.

(Niega que su mujer tenga un chip de geolocalización, como salió publicado, para saber dónde esta ella en todo momento) ¿Vos querés que empiece a romper ese mito en este micrófono? (…) No…Vamos a dejarlo así”.

“Yo estuve presente en todo el juicio a Darthes, pero no pude intervenir porque estaba como un auditor, que controlaba la legalidad del juicio de lo que transitaba acá en la Argentina y en diferentes puntos. Si vos me preguntás a mí si era el defensor que llevaba a cargo la defensa en Brasil, no, porque yo no puedo trabajar en Brasil. No puedo. Sí tengo de Juan infinidad de cosas, juicios que todavía están pendientes y que lo maneja mi estudio acá en la Argentina. La estrategia respecto la vuelta de Juan a Brasil fue mía. Yo soy una persona que también me ha gustado mucho lo que tiene que ver con el derecho internacional privado y lo que significan esas disposiciones y conozco mucho la legislación brasilera y la de otros países, por ejemplo la de Nicaragua, que no es un Estado de derecho, que es donde ocurrieron los hechos. Entonces cuando Juan viene y uno observa el panorama…creo que diagnostico muy bien, sobre todo las problemáticas, las causas…y cuando vi que profundizo sobre la nacionalidad de Juan, lo mejor que podía hacer era irse a Brasil a recibir justicia porque iba a ser el único lugar donde él podía estar, tal vez, en libertad y siendo un país de avanzada en cuestiones de género y abuso, están mucho más por delante nuestro, en legislación y actualización…iba a ser un juicio duro pero iba a tener el juicio en Brasil”

“(se le pregunta si le recomendó ira a Brasil porque no hay extradición) No. Es un país muy proteccionista, su constitución lo dice. Protege mucho al brasileño. Vos tenés que hacer un diagnóstico y aconsejar desde el punto de vista técnico y profesional lo que más le conviene a la persona, al cliente, al interesado o a quién sea. Yo, con la convicción, después de evaluar la situación de la inocencia de Juan, eso me trajo en aquel momento muchos problemas porque decir que yo confiaba en Juan era un acto de valentía, o de objetividad. Es absolutamente (inocente), absolutamente. Aparte hay una sentencia que lo dice, si bien no está firme, ha una sentencia que lo dice y no podemos dudar de eso. Una cosa es la noticia deseada, haciendo honor al amigo Wiñasky, y otra cosa es la verdad. La verdad es la absolución. La verdad de la justicia, no de los medios de comunicación, no la conclusión de la opinión pública y del medio de comunicación que te juzga y te condena en menos de 24 horas”.

“Ni están acreditados ninguno de los abusos, es una gran mentira. Mentira que hay que aclarar. Yo, ayer, hablando con algún colega tuyo, un poco me hacía y un poco me enojaba, porque yo digo: ´pucha, son del medio, esto les ha generado seguramente muchas ventas en cinco años, qué les cuesta habiendo una sentencia dando vueltas por ahí que filtró sin lugar a dudas quienes quisieron levantar el sigilo de la causa del Brasil, levantar el sigilo es levantar el secreto, y digo, pucho leanlá. Pongansé dos minutos los lentes si necesitan lentes para leer y póngale atención a la sentencia, porque es fantástica”.

“Lo que habla la sentencia es que no se pudo acreditar el cuerpo del delito. No pudieron acreditar la denuncia. No los abusos. A partir de ahí ni siquiera comenzaron a tratar la culpabilidad porque era un delirio”.

(Se le pregunta por qué Thelma Fardin diría lo que dijo si no pasó lo que denuncia) “No sé. Hay que preguntarle a Thelma Fardin. Como ciudadano te diría que Thelma tuvo muchos problemas. Es más, en el contenido de esa sentencia hay personas muy allegadas a Thelma Fardin que dicen cómo fue su pasado, cómo fue su niñez. Hay muchas razones. No es que nosotros queríamos investigar a la víctima, en realidad queríamos encontrar una razón a lo que pasaba. Eso es lo que pasó. Ya hoy, después de una sentencia absolutoria, por más que no esté firme, discutir si Juan abusó o no es delirante”.

“Yo tengo tres hijas, una de mis hijas es militante de las corrientes nuevas, modernas, y que nos han hecho tan bien. Está bueno los pañuelos verdes, está buena la corriente filosófica que de alguna manera pone a la mujer en el lugar que debe estar, sin lugar a dudas. Pero esas corrientes sociológicas y filosóficas, esto está estudiado, no es una versión de Fernando Burlando sino que uno se puede nutrir de mucha literatura en este sentido, siempre se utilizan cuestiones que pueden ser aciertos y desaciertos”.

(Se le pregunta si hay perspectiva de género en la Justicia) “Gradualmente, gradualmente. Hay gente que son prehistóricos, que viven en la etapa de la inquisición. Esa gente vos le hablás de estas cosas y no te entiende. Y hay una obligación de que todos los funcionarios se adecúen a la perspectiva de género. Y hay un registro, que yo utilizo, porque denuncio a muchos funcionarios cuando no se adecúan ni se abrazan a la perspectiva de género”.

(Se le pregunta a quién se refería cuando dijo que Dhartés iría “contra los que lo atacaron”) “A todos, cada uno sabe. Es una lista inmensa. Yo soy un tipo de barrio. Yo no abandono. Y tengo mucha conducta. Si un amigo mío está pasando por un momento trágico trato de acompañarlo. Y a Juan se le borraron todos, y con actitudes de mucha cobardía. Y me parece que eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar los valores y de alguna manera hacer que estas situaciones, de quedar firme la sentencia de Juan, se puedan revertir inmediatamente. Tenemos que buscar salidas sociales para estas personas que son denunciadas falsamente pueda recuperar su vida”.

“Juan se fue del país. Pudo haber estado cinco años preso y después lo iban a absolver. Si esto pasaba en Nicaragua, en las peores cárceles del mundo, donde no hay un estado de derecho y su presidente es un papelón…el presidente y su mujer son un papelón de lo antijurídico, entonces la pudo haber pasado mucho peor de lo que la pasó”.

“Hacer (del abuso) un delito imprescriptible lo estás equiparando a un delito de lesa humanidad. Yo no lo había. Pueden pedirlo y que lo hagan. Pero yo no lo haría porque en definitiva creo que el orden jurídico está, en este sentido, está demorado. Y se ha ordenado esta situación de prescripción. Solamente en niños lo haría. Pero tendríamos que trabajarlo bien, estudiarlo bien”.

“A Juan Darhés lo absolvieron y muchos, cuando quede este fallo firme, deberían pedirle disculpas ¿Y sabés qué, también? Hacer autocrítica. Está bien hacer autocrítica. Fue parte de la educación. Es parte del conocimiento y de elevarse moral y éticamente. Si nosotros seguimos con el odio en el corazón y la convicción de que algo pasó cuando no pasó, nos estamos cayendo a un abismo”.

“No sé si (Darthés) le va a hacer juicio a todos sí a los que hicieron una campaña”.

“El juicio de (Jay Mammon) es un juicio seguramente a todos los que hicieron campaña de detractación (…) Ahí es distinto. Ahí hubo una prescripción. Una cosa es dar la información y otra hacerte cargo de la opinión y decir que tal persona es un pedófilo o un violador cuando no lo es”.

“La presunción de inocencia es un valor fantástico. Hay que colocarlo en los mecanismos actuales de la información. La presunción de inocencia se da hasta que una sentencia diga lo contrario. En el caso de Juan Darthés o en el caso de Jey Mammon o en el caso de Juan Pérez hasta que no exista una sentencia que diga, ´che, estás condenado e hiciste tal cosa, robaste el Banco Central´ no podés decirle que es un chorro”.

“Estoy pidiendo a gritos (ser papá nuevamente) Yo soy un tipo grande. Tengo 58 pirulos y esta nueva paternidad me ha generado mucho entusiasmo en todo sentido. La política, pelearme con todo el mundo por causas que defiendo, y también la idea de llenarme el corazón con otro bebé. Es el momento. No sé si voy a tener otra oportunidad. Y yo ya estoy haciendo ….soy un tipo que proyecta mucho y soy muy prolijo en mi vida. Esto de tener una beba a los 58 años no es parte de la prolijidad. Eso puede ser que sea parte de la desprolijidad. Pero me llena de amor, me llena la vida de otras cosas: de ilusiones, de proyectos, de esperanzas. Y no lo descarto. Barby (Franco) no quiere saber nada. Pobre, lo que está trabajando. Y trabaja mucho más que yo”.