En un acto en la localidad de Almirante Brown, donde el Frente de Todos hizo una de las mejores elecciones de toda la provincia, el presidente Alberto Fernández dio un encendido discurso donde llamó a no bajar los brazos.

“En noviembre no interrumpamos la marcha que empezamos, sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer”, dijo alzando el tono en su discurso.

El presidente pidió además que: “En noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas por corregir: lo que hicimos mal, lo corregiremos, lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero por favor no condenemos al país a un retroceso”.

Por fin, llamó a los militantes a continuar el esfuerzo: “Que ningún militante baje los brazos, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta el vecino que no fue a votar y explicarles lo que está en juego, que está´en juego el futuro. No el futuro de este Gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva. Está en juego que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego”.