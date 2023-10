El excanciller Felipe Solá conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-"Me duele la situación general económica que tenemos. La inflación me preocupa muchísimo".

-"No me hablo más con Alberto Fernández, me enteré por otro que me iba (del Gobierno). Nunca más tuve contacto".

-"Cristina tiene muchísima más experiencia que Alberto".

-"Espero que Milei no sea elegido presidente".

-"¿Si me dejaron laburar en este gobierno? Me hubiera gustado más. No nos entendíamos y había recelos, inesperados para mí. Hubo una relación mala".

-“Cuando llegue a México hablé 15 minutos en el aeropuerto con el canciller mexicano y ya había un asesor que tenía la letra para reemplazarme en la CELAC”.

-"El 22 voto a Sergio Massa".