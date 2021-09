Fanny Mandelbaum a Cinthia Fernández: "el camino no es mostrar el cul..."

El debate se produjo en el programa Los Ángeles de la Mañana que conduce Ángel De Brito, donde la periodista invitada Fanny Mandelbaum se cruzó fuerte con la panelista y candidata a diputada nacional Cinthia Fernández.

A modo de consejo a Cinthia, Fanny espetó sin tapujos: “Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdóname Cinthia que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto que te lo diga acá”.

Indignada, Fernández le respondió: “Respeto tu opinión, puedo compartirla o no, me parece que cada uno es libre de opinar y te entiendo. Mi campaña no es mostrar el culo, es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir, y todos me cuestionan”.

Cinthia no se detuvo y arremetió: “Me chicanean porque hablan de mi pasado, como también lo hicieron con Amalia (Granata). Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. La causa que yo defiendo tampoco escuché a nadie que hablarla. Y me parece que si muestro el culo, al menos van a escuchar la canción y la propuesta, mi causa. Lamentablemente mi culo llama la atención, lamentablemente es una estrategia para que escuchen mi propuesta, es la que yo elijo", sentenció.

Mandelbaum sin embargo le dijo con seguridad: “Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta”.

Cinthia agregó que: "Fui a un montón de programas, fui a la radio, pero no puedo estar las 24 horas sentada en un programa porque también tengo mi familia y para mí es todo berretada. A los políticos que escuché en la televisión hablando de garchar, del porro. Las personas que tienen título, las que tienen militancia y las que no muestran el culo, es todo berreta lo que hacen”, sentenció, iracunda.