Tras anunciar por primera vez, de manera pública, que será precandidato presidencial, el diputado advirtió en LA ENTREVISTA VERTICAL, DE RADIO CONTINENTAL, que "en una situación crítica como la actual, si el peronismo hubiese sido oposición, habría habido un estallido”. Además, se expresó en contra del “liberalismo de fantasía” y la dolarización, y consideró que los empresarios no lo invitaron al Llao Llao porque -dijo- “si bien soy pro mercado no soy el candidato del establishment”. Además, apuntó contra Sergio Massa y dijo que hay que renegociar el acuerdo con el FMI. “Lo único que están haciendo este gobierno y el ministro de Economía es tratar de pasarle la bomba al próximo gobierno”.

Estas son algunas de las principales frases:

-“Estoy dispuesto a ser candidato a Presidente”.

-“Algunos proponen un liberalismo de fantasía, pretenden dolarizar en un país cuyo Banco Central que no tiene dólares y el Estado no tiene crédito. Eso sería pulverizar los salarios y una posible hiperinflación”.

-“Hay gente que quiere ir a lo guapo: (que dice ) `acá se cambia todo`. No hay gobernabilidad a lo guapo”.

-“El tercer espectro es el kirchnerismo, que lo defino como asistencialismo anticapitalista: combatir la actividad privada, combatir el campo, que es ejemplo del mundo. De los últimos 20 años gobernaron 16 y estamos peor”.

-“El cuarto lugar, en el que estamos nosotros, es el de la cooperación”.

-“Facundo Manes su ubica fuera de la selva: hay una pelea entre halcones y moderados, y yo creo que estamos en tiempo de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, que nos tiene que permitir salir de la selva”.

-“Soy un grano difícil para el PRO y para el radicalismo: quiero liderar un espacio y llegar al poder. Soy una persona que viene a complicar el esquema donde el PRO lideraba y el radicalismo acompañaba. Quiero un nuevo radicalismo (…) no ser furgón de cola del PRO”.

-“Juntos por el Cambio no tiene la elección ganada. Lo vengo alertando. La oposición no se puede basar sólo en antikirchnerismo, sin idea de estabilización y desarrollo me parece un error”. -“Argentina tiene cura, es un paciente que tiene cura. En ocho años podemos duplicar las exportaciones, podemos reducir la pobreza a la mitad”.

-“Este gobierno está trabajando de una manera irresponsable para pasarle la bomba al próximo gobierno. Lo único que están haciendo este gobierno y el ministro de Economía es tratar de pasarle la bomba al próximo gobierno. Y de nuestro lado, de la oposición, algunos quieren que explote todo ya. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, porque en el medio estamos los argentinos”.

-“Morales se lanzó desde el radicalismo y es el presidente del partido. Pero mi principal adversario es la falta de ideas de desarrollo en Argentina”.

-“El recorte lo tiene que hacer la política: la corrupción en la Argentina es fenomenal: hay estudios que hablan del 2 por ciento del PBI. Los choferes, los asesores….”