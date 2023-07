Facundo del Gaiso, precandidato a legislador por Juntos por el Cambio, en el primer lugar de la lista que lleva Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Con la salida de Franco Rinaldi, por el artículo 197 del Código Electoral, se reemplaza por el mismo género. Lo tomo con mucha responsabilidad, y lo que pasó con Franco, me parece que ya se habló demasiado y ahora tenemos que cerrar esta etapa”.

-“Cuando Maxi Ferraro, presidente de Coalición Cívica, tuiteó fijando la posición, yo también tuiteé diciendo que no se podía tomar a chiste lo que se estaba diciendo y que la violencia de la palabra, a la larga genera violencia física. Más allá de que esté en tela de juicio la libertad de expresión, que es un debate que se dio en estos días”.

-“Yo lo conocí (a Franco Rinaldi) cuando fue el cierre de listas y después pasó este hecho en el que el candidato de Milei habló de Franco y donde todos nos solidarizamos por las barbaridades que dijo. Después salieron todos los videos de estos años en los que él dice que es un stand up, una performance, lo que sea. Pero a nosotros no nos representa y lo planteó también Jorge (Macri), que no se siente identificado. Ahora, lo que hizo fue dar un paso al costado porque la situación se había desmadrado y me parece que está bien, porque si no, íbamos a tener una campaña constantemente en el barro”.

“Ante una manifestación de 15 o 20 mil personas, con chicos, es muy difícil lo que vos podés hacer concretamente. Es muy diferente si vos estás en el Gobierno Nacional, donde podés aplicar ciertas sanciones a las organizaciones sociales. El tema de penalizar a los padres que llevan a los chicos es clave y hay una situación de negocio en términos de tantos planes manejo, tanto es mi poder de calle. Entonces, hay que cortar el poder. Y eso es más estratégico que contravencional”.