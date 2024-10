Lucía Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza, ha solicitado la detención del ex futbolista y dirigente de San Lorenzo, argumentando que ha violado la orden de restricción perimetral impuesta por la Justicia en el contexto de una denuncia por violencia de género. Esta solicitud fue presentada a través de sus representantes legales.

La situación se torna más compleja a raíz de la difusión de grabaciones en las que se observa a Ortigoza agrediendo a Cassiau, en presencia de uno de sus hijos. En consecuencia, el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora estableció la medida de restricción perimetral para proteger a la denunciante. En septiembre, tras la denuncia inicial, comenzaron a circular los videos que evidencian la agresión por parte del ex futbolista.

Una de las grabaciones revela a Cassiau mostrando una herida en su boca, presuntamente causada por los golpes recibidos de Ortigoza, quien aparece en el fondo de la filmación. En el video, la mujer expresa su desesperación, afirmando: "Así me dejó. Me está cagando a trompadas y no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él".

La investigación pertinente está a cargo de la fiscal Lorena González, de la UFI N° 3 de Género, quien lleva adelante la causa por "lesiones agravadas". En un allanamiento realizado el 27 de agosto en la vivienda familiar ubicada en el barrio Terralagos, en Canning, se encontraron y se secuestraron dos armas de fuego: una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y una Bersa BP9CC, también de 9 milímetros.