Santo Continental "El Servicio Cívico es una posibilidad para formarse y recibir entrenamiento en valores cívicos" El doctor Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial de la Nación, aclaró que "No es obligatorio y no es militar". Sobre la orden para que los presos hagan el mantenimiento de las cárceles, Soto explicó que "es una ley que está hace mucho tiempo, pero no se cumplía".