Es un fan del Barcelona y de Lionel Messi, tiene 99 añitos y su nieto subió la historia de su vida a TikTok. Obviamente, quiere llegar a que Messi conozca a su fan mas longevo.

Julián Mastrángelo (@julianmc98), mostró cómo en un viejo cuaderno, su abuelo llevaba las estadísticas de los goles que marcaba Lionel Messi en el Barcelona (más de 730), con los rivales y la fecha del encuentro.

Julián contó que su abuelo no sabía que existía internet y que no tenía computadora ni celular. En el video, su abuelo hace un comentario: "Qué lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes". Y si jefe, que lástima.