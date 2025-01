El Ínterin Luis Moreno Ocampo sobre los incendios en Los Ángeles: "Ya no tengo casa, mi casa es una valija" "El edificio donde estaba mi casa desapareció todo. Yo me había ido en diciembre y tenía viajes largos por varios meses. Todo lo que no puse en la valija me desapareció. Mi hija había estaba allá y me mostró cómo fue el fuego, había llamas en el aire. Agarró el auto y se pudo ir. Volvió a los dos días y estaba la casa destruida", relató el ex fiscal del juicio a las Juntas Militares.