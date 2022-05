Una mujer de Campana revisó la mochila del padre de su hija y encontró un pendrive con imágenes explícitas de cómo el hombre abusaba de la niña de 13 años.

La mujer rápidamente se dirigió a la Comisaría de Campana y realizó la denuncia pese a que su antigua pareja Armando González, de alias “Paragua”, trató de evitarlo quitándole el celular con los vídeos. Sin embargo, ella se había quedado con el dispositivo de memoria, el cual entregó a la policía.

El padre, que padece una discapacidad motriz tras un accidente de tránsito en Paraguay, está preso en la Alcaldía local tras ser detenido en Villa Zavaleta acusado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal de una menor, ambos agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente; y producción de pornografía infantil.

Tras su detención, la primera medida que tomó la Justicia, avalada por el juez de Garantías N°2 Julio Grassi, fue pedir para el agresor una medida de prohibición de acercamiento a la mujer y a sus hijas de 13 y 15 años, mientras analizaba las pruebas para configurar el delito a imputarle.

La división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense también trabajó en la causa. Fueron los encargados, junto a la fiscal, de ver las imágenes y los videos del pendrive que aportó la mamá de la nena abusada. Además, la policía incautó dos celulares y siete memorias de archivo en la casa de los padres del sospechoso y en la vivienda de uno de sus amigos.

Según la investigación, el detenido abusaba de su hija cuando la madre se iba con la adolescente de 15 años a hacer compras al barrio porteño de Once. “La chica mayor no refirió que la haya atacado. Para la menor se aguarda que declare en Cámara Gesell”, informaron las fuentes consultadas y reconocieron que, hasta el momento, no hallaron antecedentes penales previos de González.