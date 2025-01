Tras días de intensa búsqueda, Aimé Castillo, de 23 años, fue encontrada muerta en un campo. Las investigaciones iniciales indican que pudo haberse quitado la vida.

La joven desapareció tras el suicidio de su novio, ocurrido en Año Nuevo, y había estado internada en un hospital. Después de recibir el alta, fue a despedirse de él y luego se dirigió a casa de su madre en Brandsen. Sin embargo, desapareció sin dejar rastro la mañana siguiente.

Las cámaras de seguridad no captaron su salida, y aunque algunas personas afirmaron haberla visto en una estación de tren, no se pudo confirmar. Su teléfono seguía recibiendo mensajes, pero Aimé no respondía. La falta de cámaras de vigilancia complicó la búsqueda.