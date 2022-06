Daiana Abregu, de 26 años, fue detenida durante la madrugada del pasado domingo por una contravención de tránsito. Horas más tarde, la joven fue encontrada muerta en una celda de la comisaría del partido de Laprida, provincia de Buenos Aires. El parte oficial indicó que se trataría de un suicidio, pero la familia de la joven desconfía de los policías.

Cerca de las 15.30 de ese mismo día, los guardias hallaron el cuerpo de la mujer colgado de una campera atada a una reja de 1 metro de altura, pero recién por la tarde se le comunicó a sus familiares su fallecimiento.

En diálogo con los medios locales, la familia de la víctima expresó sus sospechas ante la situación ya que, mientras viajaban hacia Azul para presenciar la autopsia, recibieron un llamado en el que se les avisó que la operación ya se había realizado y que podían volverse a su pueblo, que se les entregaría el cuerpo.

“Están investigando si esa muerte no fue inducida, no es lógico que se ahorcó. El comisario se lava las manos, a mi mamá le avisaron a las 18 cuando deberían haberle avisado a las 15.30 que fue cuando murió, algo están tapando”, dijo su hermana a un medio zonal.“Queremos un explicación de lo que pasó, queremos justicia. ¿Cómo hizo la persona que la estaba cuidando para no ver que se ahorcó?”, agregó la mamá de Daiana.

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" e interviene la ayudantía Fiscal de Laprida en coordinación con la UFI N° 7 de Olavarría y Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.