Santo Continental Rosario: buscan desde hace dos semanas a Sofía Delgado "Supuestamente se dirige a un kiosco, las últimas conversaciones con el novio y desaparece. No sabemos si se fue con alguien, si fue un rapto. El novio se puso a disposición desde el primer momento, es el que está organizando las marchas. Me llama la atención que en el barrio nadie la vio, no la tomó ninguna cámara", relató Claudina, madre de la joven, que residía en la localidad de San Lorenzo.