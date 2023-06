Más allá de los ruegos a través de redes sociales de Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski para que se suspendieran las PASO que se están llevando a cabo en Chaco, la elección se desarrolló en la provincia.

El gobernador Jorge Capitanich concurrió a votar bien temprano en Resistencia y habló con los medios. Señaló que “nadie puede dudar de que estamos del lado de la víctima y del respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo no quería decirlo hoy, pero me siento obligado por sus preguntas”. Y respecto de su vínculo con la familia Sena, presunta responsable de la muerte de Cecilia Strzyzowski, agregó: "Son autónomos y contrarios al gobierno, dado que se han manifestado al respecto innumerables veces. Respecto del padrinazgo, es algo que lo hago muchas veces de manera desinteresada en toda la geografía provincial. No existe tal familiaridad con la familia Sena como lo quieren hacer ver".

En las PASO chaqueñas hubo 7.812 candidatos: 10 precandidatos a la gobernación y otros 10 para la vicegobernación, 601 aspirantes a diputaciones provinciales, 541 compitiendo por intendencias y 6.650 precandidatos a concejalías.

Cuando le preguntaron por la influencia de la muerte de Cecilia en las elecciones de hoy, Capitanich dijo: "En nuestra provincia existen 5000 organizaciones sociales, y todas reciben apoyo de parte del Estado, ya que debe velar por garantizar derechos y la transformación de planes sociales en empleo. Este hecho aberrante no debe interpretarse con segundas intenciones. El fiscal está a cargo de la investigación y desde el Poder Ejecutivo hemos brindado desde el primer momento todas las herramientas para que pueda desarrollar su tarea, y garantizar así el debido proceso en un estado de derecho. En el Chaco hay una plena autonomía del Poder Judicial. Hay que evitar las lecturas del hecho que no se corresponden con la realidad".