La caída global de Facebook, Instagram y Whatsapp a la que luego se sumaron Telegram y Tik Tok no tiene precedentes. Demasiadas horas sin que funcionen y aún no se conoce el alcance total de los inconvenientes ni cuando se recuperarán los servicios.

Cómo si eso fuera poco, desde los Estados Unidos reportan que lo empleados de Facebook no pueden entrar a su edificio de trabajo porque fallan sus tarjetas magnéticas.

La periodista Sheera Frenkel, reportera de tecnología del New York Times asegura que uno de los motivos por los que la caída de estas redes no se ha podido resolver es que los trabajadores de la empresa de Mark Zuckerberg no han podido ingresar a las oficinas centrales porque la falla alcanza a las tarjetas magnéticas de trabajo y seguridad que permiten el acceso.

Además, asegura que los trabajadores están impedidos de recibir correo electrónico externo, es decir que ahí también habría una falla que marcaría que la magnitud del inconveniente mundial es realmente grande.