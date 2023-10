La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le dijo a LN+ que “Mauricio Macri destruyó a Juntos por el Cambio”.

-"Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión. No vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos, porque violan los derechos humanos. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

-“Las causas republicanas permanecen. Los hombres y las mujeres, pasan”.

-“El kirchnerismo ya ganó. Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar, que se haga responsable”.

-“Nadie entendió cuando yo dije que no hablaba más con Macri. Yo tuve una reunión en su casa y me di cuenta, con su cara, con su zona oscura, me di cuenta. Dije que no soy un juego de bridge. Dije que Macri iba a desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregar a Patricia (Bullrich) y apoyar a Milei”.

-"La pobre Patricia va a cometer un error histórico".

-“Lo que haga el PRO no me interesa. El que destruyó Juntos por el Cambio es Macri. Los expresidentes no quieren que gane nadie. El dice: si no soy yo, que no gane nadie”.