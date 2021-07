Los iraníes están votando en unas elecciones presidenciales en las que se considera que el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi está casi seguro de llegar a la victoria, después de que todos los rivales serios no pudieron presentarse.

Después de una campaña mediocre, se esperaba que la participación cayera en picado a un nuevo mínimo en un país agotado por un régimen de castigo de sanciones económicas estadounidenses que ha frustrado las esperanzas de un futuro mejor.

El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, emitió el primer voto en Teherán y luego instó a los casi 60 millones de votantes elegibles de Irán a seguir su ejemplo antes del cierre programado de las urnas a la medianoche. "Cuanto antes se lleve a cabo esta tarea y deber, mejor", dijo Khamenei, de 81 años, y enfatizó que votar "sirve para construir el futuro" del pueblo iraní.

Pero el entusiasmo se ha visto empañado por la descalificación de muchos aspirantes a la carrera y el profundo malestar económico que ha provocado una inflación en espiral y la pérdida de empleos, la crisis agravada por la pandemia de Covid. “No soy un político; No sé nada de política ”, dijo Nasrollah, mecánico de automóviles de Teherán. "No tengo dinero. Todas las familias se enfrentan ahora a problemas económicos. ¿Cómo podemos votar por estas personas que nos hicieron esto? No está bien."

Los grupos de oposición iraníes en el extranjero y algunos disidentes en el país han instado a boicotear la votación que ven como una victoria diseñada para Raisi, el jefe del poder judicial de 60 años, para cimentar el control ultraconservador.

Los votantes hicieron cola en las escuelas, mezquitas y centros comunitarios, algunos con la bandera nacional verde, blanca y roja de Irán. Irán ha señalado a menudo la participación de los votantes para la legitimidad democrática, pero las encuestas indican que la participación puede caer por debajo del 43% de las elecciones parlamentarias del año pasado.

Los resultados se esperan alrededor del mediodía del sábado. Si no surge ningún ganador claro, se llevará a cabo una segunda vuelta una semana después. Los carteles electorales son relativamente escasos en Teherán, dominados por aquellos que muestran el rostro austero del favorito Raisi, con su característico turbante negro y túnica clerical, quien ha sido nombrado en los medios iraníes como un posible sucesor de Khamenei.

Para la oposición iraní exiliada y los grupos de derechos humanos, su nombre está asociado indeleblemente con la ejecución masiva de izquierdistas en 1988, cuando era fiscal adjunto del tribunal revolucionario de Teherán, aunque ha negado su participación.