Chano Moreno Charpentier después de recibir un disparo en el vientre de parte de un policía bajo circunstancias que no terminan de aclararse, fue internado, intervenido quirúrgicamente y se le retiró un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Sin embargo, su evolución fue exitosa, al punto que luego de dos semanas fue dado de alta del Sanatorio Otamendi en el día de hoy y envió un mensaje por la red Twitter a sus fans.

"Hola, queridos amigos. Soy Chano, desde el Hospital Otamendi, un lugar en el que me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca en un hospital de mi vida. Quiero agradecer fundamentalmente a los medios, los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme a mí en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas", dijo con seguridad.

Allí fue donde contó que volvería a internarse, pero para luchar contra las adicciones: "Así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito muchísimo respeto no solo por mi sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad", dijo.

Por sin indicó que "Por último quiero agradecerles a mis fans por los carteles, las manifestaciones de afecto. Ante cada uno de los momentos difíciles que tuve me puse a leer sus declaraciones de amor eterno y yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. También decirles que no podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que soy feliz porque confío que lo mejor está por venir".