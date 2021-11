El mercado de las criptomonedas ahora vale más de U$D 3 billones. El mercado de activos digitales de poco más de una década ya se ha cuadruplicado aproximadamente con respecto a su valor de fin de año 2020, ya que los inversores se han sentido más cómodos con tokens establecidos como Bitcoin y redes como Ethereum y Solana continúan actualizándose y atrayendo nuevas funcionalidades.

El entusiasmo por las posibilidades de las finanzas descentralizadas y los tokens no fungibles está creciendo, y las monedas memes como Dogecoin y Shiba Inu continúan atrayendo la atención.

"Bitcoin parece estar saliendo de un patrón de bandera alcista, y es probable que Ether confirme una ruptura a largo plazo en un cierre por encima de la resistencia este viernes", dijo Katie Stockton, fundadora y socia gerente de Fairlead Strategies, en una nota.

A las 9:54 am en Nueva York, la capitalización de mercado general de las criptomonedas alcanzó los $ 3.3 billones, según los precios de CoinGecko. Los tokens tercero y cuarto más grandes, Binance Coin y Solana, han agregado más del 20% en los últimos siete días; las siete monedas más grandes subieron durante la última semana.

Bitcoin subió hasta un 5,6% el lunes a $ 66,414, acercándose a su récord anterior de alrededor de $ 67,000. Ether avanzó hasta un 3% a un nuevo máximo de $ 4,768.

Las empresas de cifrado, como las mineras Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Blockchain Inc., subieron cada una más del 10% el lunes. Coinbase Global Inc., el mayor intercambio de EE. UU., Ganó hasta un 3.6%, un día antes de informar los resultados del tercer trimestre.

Por supuesto, las criptomonedas son notoriamente volátiles. La última vez que Bitcoin alcanzó estos niveles, retrocedió varios miles de dólares y se sometió a múltiples correcciones que lo redujeron a la mitad o más. Otras monedas son aún más volátiles (las memescoins rebotan salvajemente a veces) y las estafas y los hackeos ocurren con cierta frecuencia.

El repunte actual de Bitcoin se ha visto impulsado por el debut comercial en EE. UU. De un ETF vinculado a Bitcoin, así como por la encuesta de Twitter de fin de semana de Elon Musk, dijo Ben Caselin, jefe de investigación y estrategia en el intercambio de criptomonedas AAX. "Con Shiba y otros memecoins que han aumentado recientemente, y el cambio de marca de Facebook a Meta, el interés en altcoins sigue aumentando".

Con información de Blooomberg