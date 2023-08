"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, exclamó Oscar Pareja, el director técnico del Orlando City luego de la derrota de su equipo frente a Inter Miami por 3 a 1, por la Leagues Cup. El entrenador mexicano apuntó sus dardos contra el réferi salvadoreño Iván Arcides Barton, y luego responsabilizó a la presencia de Leo Messi como influencia para justificar los errores achacados al árbitro.

Según Pareja, el 10 argentino debió ser expulsado y el partido terminó convertido en “un circo”. "Hay un par de jugadas que son de doble amarilla para Leo. A mí no me importa que sea él, porque debería ser medido igual que el resto. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", se quejó el entrenador colombiano.

Messi metió dos de los goles de su equipo y volvió a ser clave para la levantada de Inter Miami. Y el mismo Pareja reconoció la importancia del crack argentino: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado".

La otra protesta que repitió Pareja fue por el penal que cobró el árbitro en el comienzo de la segunda parte, cuando el encuentro estaba empatado 1-1. “Es una simulación muy clara y muy fácil de ver", definió enojado.