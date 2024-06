Santo Continental José Ignacio López: "El periodismo no debe contribuir al escenario de descalificaciones del debate político" "Vivimos una crisis moral profunda de la dirigencia y a los periodistas nos toca encontrar el modo de restablecer el debate, no este intercambio de insultos, imprecaciones y descalificaciones", reflexionó el ex vocero del presidente Alfonsín, quien será distinguido, en el marco del Día del Periodista, por la Legislatura porteña.