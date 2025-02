El Ínterin Luis Juez: "Yo no me voy del PRO, porque no estuve nunca" "Muchos se enojan cuando digo que al presidente hay que acompañarlo. Los males de la política están agazapados esperando que al Gobierno le vaya mal para volver. El PRO, por subestimarlos, permitió la vuelta del kirchnerismo", alegó el senador por Córdoba.