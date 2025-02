El Ínterin Senador Pablo Blanco: "Los que deben dar explicaciones sobre un pacto con Lijo son UxP y LLA" El senador radical por Tierra del Fuego aseguró que en la sesión de mañana en la Cámara alta "No se va a tocar el pliego de Lijo". "No sé si están los votos para suspender las PASO; nuestro bloque lo acompañaría mayoritariamente. Yo sostengo que las PASO deben seguir vigentes. Además, se rompe una tradición de no hacer leyes electorales en un año de elecciones", alegó, por otra parte, Blanco.