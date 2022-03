Ignacio Retondo fue el primero de los indagados por la brutal violación de una joven de 20 años en Palermo, dentro de un vehículo y a plena luz del día, perpetrada por al menos cuatro sujetos, con la cobertura de otros dos.

Retondo, quien ya tiene antecedentes de abuso sexual, dijo que la relación fue "consentida", al menos con uno de los agresores. En su declaración publicada por el portal Infobae, dice que miró al auto y vio a "Ciongo (otro de los imputados) con la chica besándose, ella le tocaba la cara, él la pierna y ahí les dijo el dicente que la corten, que había un montón de gente, que se fueran y ahí se vuelve a sentar adonde estaba, a esperar, le pregunta al de rastas si tenía el porro y le dice que lo tenía un amigo que estaba a la vuelta. Ahí el dicente se para, se va a la vuelta, vuelve, le da una pitada y ahí ve que el de rastas se fue para adonde estaba el que supuestamente estaba filmando y el dicente va detrás de él”, dice en su declaración.

A continuación relató que dentro del auto: "la vio a ella subirse arriba de él, moverse, estaba apoyada en la parte de arriba de la guantera, lo que sería el torpedo del auto, ponía caras, se veía eso. El dicente le dijo a Ciongo que no daba entrar al auto, los otros decían ‘mira cómo se mueve’, hablaban que querían sumarse, y no sabe por qué Ciongo se subió, no sabe qué le dio. A la chica la vio inclinarse hacia Ciongo, no sabe si hacia sus genitales o su boca, no lo vio, sólo la vio inclinarse. A preguntas sobre en qué condición la vio a la chica, dice que la primera vez que la vio, la vio bien, hablaba, no la vio tambalearse ni nada, fue el único contacto porque la segunda vez ya caminaba abrazada al chico con el que se subió al auto".