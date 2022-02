El presidente Alberto Fernández se encuentra declarando como testigo en los tribunales de Retiro, en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión de Cristina Kirchner. Fernández, fue citado a pedido de su actual vicepresidenta.

Fernández dijo en la audiencia que: "Me llama mucho la atención esta causa, son decisiones no judiciables. No existe ninguna norma que defina cómo se distribuye el gasto en obra pública en el Presupuesto. Es una decisiones de caracter política no judiciable. Y esos decisiones que se están discutiendo en materia de Presupuesto no pueden ser arbitrarias”, dijo el clara defensa de su vicrepsidenta, de la que fue jefe de Gabinete entre 2007 y 2009.

Los jueces le preguntaron a Alberto si la gestión beneficiaba Lázaro Báez, a lo que respondió que: “No me consta que eso haya pasado”. También descartó hacer recibido órdenes del ex presidente Néstor Kirchner, para beneficiar a la provincia de Santa Cruz en el reparto de fondos.