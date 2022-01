El presidente Alberto Fernández anunció en un mensaje al país el acuerdo al que se arribó con el Fondo Monetario Internacional; justo sobre el filo del vencimiento del primer pagó que la Argentina debía desembolsar este año, y para el que el Banco Central no contaba con reservas suficientes como para hacerle frente.

"Había un problema gravísimo y ahora tenemos una solución razonable”, dijo el Presidente.

"No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”, dijo el jefe de Estado en su mensaje.

En ese sentido, agregó: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”.

El mandatario calificó el peso de la deuda como una soga al “cuello, una espada de Damocles” y aventuró que el acuerdo le permite al país fijar un camino de crecimiento.