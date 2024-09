Ex ministro de hacienda de la Nación Lacunza sobre el presupuesto 2025: ''El contenido presidencial fue más político que técnico'' "Si nos pasamos inventando gastos que no podemos pagar, después las consecuencias las paga la misma ciudadanía que eligió al gobierno nacional, al congreso y a los gobernadores'', explicó el ex ministro de hacienda de la Nación Hernán Lacunza.