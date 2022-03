El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le advirtió a Joe Biden que la alternativa a las sanciones ya impuestas por occidente a su país es una Tercera Guerra Mundial, con "consecuencias nucleares devastadoras".

En diálogo con el canal catarí Al Jazeera, aseguró que el líder norteamericano tiene experiencia y sabe que si se involucra en el conflicto con Ucrania desatará un enfrentamiento bélico sin precedentes y con consecuencias severas.

El funcionario ruso contestó al discurso que dio el presidente estadounidense el martes ante el Congreso. El mandatario demócrata afirmó entre otras cosas que "Putin se equivocó" y que ahora "harán que responda por ello".

Lavrov aseguró también que su país estaba listo para enfrentar las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el gobierno, pero que no esperaba que se atacara a deportistas, intelectuales y artistas rusos.

Además, afirmó que las medidas adoptadas en contra de su país no tendrán gran impacto: "Rusia tiene amigos y no puede ser aislada". Por último reiteró que el motivo de la invasión es quitarle las armas "ofensivas para la seguridad" que supuestamente posee Ucrania, a pesar de que eso no ha sido probado.