El Gobierno de Milei ha solicitado la renuncia de Mariano de los Heros, quien se desempeñaba como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Esta decisión se produce en un contexto en el que el presidente Javier Milei ha desmentido declaraciones atribuidas a de los Heros, en las que el funcionario mencionaba la posibilidad de implementar una reforma previsional. El presidente afirmó que dicho tema "no está en carpeta".

La confirmación del despido fue realizada por Manuel Adorni, vocero presidencial, a través de su cuenta en la red social X. En su comunicado, Adorni indicó que se solicitó la renuncia de de los Heros y que será reemplazado por Fernando Bearzi, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Fernando Bearzi asumirá como el tercer director ejecutivo de la ANSeS durante la gestión de Javier Milei.

Las declaraciones de de los Heros, que sugerían una posible reforma en el sistema previsional, generaron descontento tanto en el presidente Milei como en la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene influencia sobre la ANSeS.

En sus declaraciones, de los Heros había mencionado la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria y había proporcionado detalles sobre una reforma previsional que, según él, el Gobierno contemplaba llevar a cabo antes de finalizar el año. En particular, destacó que uno de los puntos a discutir sería el incremento de la edad mínima para acceder a la jubilación. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron bien recibidas por el presidente, quien considera que tal reforma es de "segunda generación" y no una prioridad en este momento.