El gobierno sigue insistiendo con las fotos del cumpleaños de Elisa Carrió y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, manifestó que están esperando las disculpas de los dirigentes que participaron de la celebración.

Puntualmente, Cafiero mencionó a la propia Carrió, a Mario Negri y a Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos esperando sus disculpas manifestó".

Por su parte, la referente de la alianza Juntos expresó que “Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas. No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo” dijo.

Por fin, completó: “Yo no soy golpista, le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo”, manifestó.