Héctor Torres: "Nadie esperaba que la Argentina tuviera un Gobierno que va al Fondo con superávit fiscal" "El Gobierno habla de un programa de US$ 10 o 15 mil millones. Eso es distinto de un desembolso inicial. Si lo fuera, terminaría en el Banco Central, que podría usarlo para levantar el cepo. No creo que pase", analizó el ex director ejecutivo del FMI por la Argentina.