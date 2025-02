El Gobierno de Argentina ha anunciado su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), medida confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esta decisión se alinea con la postura adoptada previamente por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según Adorni, el presidente Javier Milei ha dado instrucciones al canciller Gerardo Werthein para llevar a cabo el proceso de salida del país de este organismo internacional, argumentando que existen diferencias significativas respecto de la gestión sanitaria durante la pandemia de COVID-19. Además, se sostiene que esta retirada otorgará a Argentina mayor autonomía para implementar políticas de salud adaptadas a sus necesidades específicas.

El comunicado de la Oficina del Presidente explicó:

“La OMS fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19″.

“Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de la cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad. En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMES a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas”.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.

“Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.