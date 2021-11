El acto ce cierre del Frente de Todos estuvo centrado en la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el escenario pese a que la vicepresidenta no hizo uso de la palabra. Ante cada dirigente que inició un discurso, explotó el "Cristina corazón, acá están los pibes para la liberación".

La primera que hizo uso de la palabra fue la candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y luego de ella, el que se dirigió a los presentes fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El cierre estuvo a cargo de el presidente Alberto Fernández. Entre otros conceptos, el titular del Ejecutivo Nacional dijo enfervorizado: "¡No al Fondo!" aunque enseguida aclaró: "Me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar un mejor acuerdo”.

Además, el presidente confeso que no pudo hacer lo que quería, pero aclaró: "No hemos podido no por incapaces: el mundo nos ha condicionado, la pandemia nos ha condicionado”.

Además indicó que: "En este mismo lugar hace dos años les había prometido que los jubilados no iban a pagar más un medicamento y hoy dejaron de pagarlos (sic). La realidad es que los precios siguieron aumentando y ahora acabamos de firmar un acuerdo para que hasta enero esos precios se congelen y dejen de ser un problema para la gente”, sentenció el presidente.