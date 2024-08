Juntos en Continental "En septiembre se negociará un nuevo acuerdo con el FMI, pero no van a venir $ 15.000 millones" "Todavía hay un plan vigente con el Fondo Monetario. Una vez terminado eso, el personal del Fondo y la Argentina van a empezar a negociar un programa nuevo. Pero el problema es con los dirigentes del FMI, no con el personal. Lamentablemente, el cepo cambiario no se va a poder sacar", vaticinó el exdirector del FMI para el Hemisferio Sur.