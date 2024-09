El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido realizar un cambio en la conducción de las negociaciones con la República Argentina al remover al director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones políticas, ya que el presidente Javier Milei había expresado sus críticas hacia Valdés, acusándolo de no tener el interés del país en mente. En su lugar, asumirán las negociaciones Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión para Argentina.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, anunció en una conferencia de prensa celebrada en Washington que Valdés ha delegado completamente las negociaciones a Cubeddu y Ahuja, quienes estarán trabajando bajo la supervisión de las autoridades del Fondo. Esta decisión parece reflejar el impacto de las críticas formuladas por Milei, quien había señalado que Valdés actuaba con "mala intención" hacia Argentina y que su enfoque era más favorable al gobierno anterior de Alberto Fernández.

En declaraciones realizadas en julio, el presidente Milei manifestó su convicción de que Valdés no tenía el bienestar del país en mente, acusándolo de ser "absolutamente contemplativo" con la administración anterior y de poner obstáculos a su gestión. Este tipo de críticas, aunque inicialmente no habían afectado la posición de Valdés dentro del FMI, han llevado a la institución a reconsiderar su postura, resultando en su desplazamiento de la dirección de los asuntos relacionados con Argentina, a pesar de que Valdés continuará supervisando otros aspectos del hemisferio americano.

Además del cambio en la dirección de las negociaciones, el FMI ha expresado su apoyo a la política previsional del gobierno argentino, destacando la importancia de alcanzar los objetivos fiscales para reducir la inflación y mejorar la credibilidad política. Kozack subrayó que el Fondo toma nota de los desarrollos recientes en el Congreso y enfatiza la necesidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, al tiempo que se protege el valor real de las mismas, especialmente para los jubilados con ingresos más bajos.

Sin embargo, el Fondo Monetario ya reconoce off the record que no esperan un acuerdo con la Argentina para 2025, y que están dispuestos a esperar para tal meta hasta 2026, tras las elecciones de medio término en nuestro país.