En medio de un escándalo por pedido de coimas, hace unos años fue relevado de su cargo el titular de la Policía Local de Quilmes, Andrés Delicia. Todo estalló tras la difusión de un audio en el que se insta a los efectivos a "aportar" dinero para la cúpula de la fuerza, a cambio de que sigan patrullando móviles y no los manden a caminar las calles.

En dicho audio se puede escuchar una charla entre una oficial de la Policía Local y el presunto encargado del taller de los móviles de la fuerza, que le pide plata para continuar patrullando.

"Se está diciendo que para usar los móviles hay que poner plata", pregunta ella, a lo que su superior le responde: "Si, 100 pesos de 'mantención' nada más". La mujer, inmediatamente, le cuestiona: "La orden quien la da". Y él le contesta: "No nadie, que se pongan las pilas porque sino ponemos otro chofer que quiera aportar, porque los móviles tienen que salir a laburar".

"Pero que, el Ministerio no baja la plata", vuelve a indagar la oficial, quien recibe una respuesta contundente: "No, esto tiene que ser todo municipal y la Municipalidad no está poniendo un mango. Lo que dijeron es 'arreglate'. Entonces, muchachos, ya que están arriba del móvil, tienen el privilegio de estar arriba del móvil, son 50 pesos cada uno".

El jefe del taller de patrulleros de la Policía Local, involucró directamente a Delicia que era fuertemente apoyado por el enotnces intendente, el cocinero Matiniano Molina que lo tildaba de gran profesiona y mejor persona, hasta que estalló el escándalo.

Ahora se conoció el veredicto condenatorio para Delicia, aunque no la pena por los delitos cometidos, que se dará a conocer la semana que viene.