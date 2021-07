En una visita a Europa para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, Donald Trump insistió a su entonces jefe de gabinete, John Kelly: "Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas".

El comentario del ex presidente de Estados Unidos sobre el viaje en 2018, que supuestamente "asombró" a Kelly, un general retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU., se informa en un nuevo libro de Michael Bender del Wall Street Journal. Francamente, We Did Win This Election ha sido ampliamente rezagado antes de la publicación de la próxima semana.

Bender informa que Trump hizo el comentario durante una lección de historia improvisada en la que Kelly "le recordó al presidente qué países estaban y de qué lado se encontraban durante el conflicto" y "conectó los puntos desde la primera guerra mundial hasta la segunda guerra mundial y todas las atrocidades de Hitler". Bender es uno de los autores que ha entrevistado a Trump desde que fue expulsado del poder.

Y en un comunicado, una portavoz de Trump, Liz Harrington, dijo: “Esto es totalmente falso. El presidente Trump nunca dijo esto. Son noticias falsas, inventadas y probablemente por un general que era incompetente que fue despedido".

Pero Bender dice que fuentes anónimas informaron que Kelly “le dijo al presidente que estaba equivocado, pero Trump no se dejó intimidar”, enfatizando la recuperación económica alemana bajo Hitler durante la década de 1930. "Kelly volvió a retroceder", escribe Bender, "y argumentó que el pueblo alemán habría estado mejor pobre que sometido al genocidio nazi".

Bender agrega que Kelly le dijo a Trump que incluso si su afirmación sobre la economía alemana bajo los nazis después de 1933 fuera cierta, “nunca se puede decir nada que apoye a Adolf Hitler. Simplemente no se puede".

Trump tuvo problemas considerables en el viaje del centenario a Europa, incluso más allá de sus conflictos habituales con otros líderes mundiales. La decisión de cancelar una visita a un cementerio estadounidense resultó controvertida.

Más tarde se informó que Trump llamó a los soldados estadounidenses que murieron en la guerra "perdedores" y "tontos". Kelly, cuyo hijo fue asesinado en Afganistán en 2010, abandonó la Casa Blanca a principios de 2019. Desde entonces ha hablado críticamente de Trump y, según los informes, les ha dicho a sus amigos que el presidente al que sirvió era "la persona más imperfecta que he conocido en mi vida".