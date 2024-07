Actualidad Cristina Kirchner: "El Presidente sigue atado a un mundo que no existe" En una entrevista emitida por un canal de Youtube, la expresidenta criticó el programa económico del Gobierno. "Aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar. ¿De dónde van a sacar los dólares para liquidar? Que el campo se olvide de que le rebajen no 0,50 de retenciones porque va a ser el único productor de dólares", advirtió.