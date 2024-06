Entrevista a Sergio Suppo "El periodismo no se detiene, nos tocó a nosotros pero atacaron el periodismo" "El periodismo no se detiene, no se prende fuego ni se vandaliza. Nos tocó a nosotros pero atacaron el periodismo", dijo Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3 de Córdoba. El martes el periodista Orlando Morales tendrá un nuevo móvil frente al Congreso.