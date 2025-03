El Ínterin Martín Tetaz: "Parece insólito enviar por DNU el acuerdo con el Fondo" "Hace sólo dos días el Presidente se comprometió ante el Congreso a enviar un proyecto de ley. La palabra del Presidente se devalúa muy rápidamente. No tiene sentido que sea por decreto. Si mañana viene un partido político que no quiere reconocer la deuda, podrá decir que no está aprobada por el Congreso. Le quita mucha seguridad jurídica", planteó el diputado radical.