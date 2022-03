El chino dueño de un supermercado en Bahía Blanca, al que llaman Leo, fue denunciado por abusador por la madre de una joven que fue a buscar trabajo. El chino la tuvo tres horas encerrada, manoseándola mientras fingía enseñarle el trabajo.

Según la madre de la joven denunciante “Mi hija dejó un currículum hace un mes aproximadamente en un Supermercado Chino y la semana pasada la llamaron para que se presente ayer lunes 28/02 a las 9 hs”, explicó la madre de la agredida.

Siguiendo con el relato, la adolescente fue citada: “luego de una hora de trabajo, tipo 10 de la mañana, el dueño le dijo que mejor vaya desde las 14 a las 17 hs. Ella fue a esa hora, el chino cerró con llave y la guardó. La mandó a reponer mercadería y ahí empezó su calvario”, explica.

La madre de la víctima siguió adelante: “Tres horas encerrada con un hombre desconocido, que hizo abuso de poder, abuso sexual y a mi manera de ver, estuvo privada de su libertad, porque es verdad que ella accedió a entrar pero no a estar encerrada durante tres horas abusándola, sin poder escapar”, señala la madre.

La madre de la víctima escribió que: “Ella estaba aterrada, tenía miedo que la viole y que la mate ahí mismo... Y pensaba que nadie la iba a escuchar. Mi hija me dice que era tan grande ese lugar, que tenía mucho espacio para atrás, como un galpón, había una cámara frigorífica y se le pasaban mil cosas por la cabeza. Mi hija se quedó paralizada, muda, con miedo desde que comenzó el primer manoseo. A las 17 hs le abrió la puerta y la largó. Cuando salió, rompió en llanto, mientras la esperaba su novio, y me llamó por teléfono. A mí se me derrumbó la vida: primero por ella, porque le arruinó la vida, la dejó en shock, ultrajada y psicológicamente atormentada; y otra, por estar tan lejos de mí. No podía estar abrazándola en ese momento. La mandé urgente con su novio a hacer la denuncia y salí para Bahía Banca con una amiga. Mi hija fue criada para defenderse, para parar cualquier situación. Pero en el contexto temió por su vida... Ella creía que la mataba. Y hay que agradecerle a un violador.... Gracias por no matar a mi hija. Gracias porque ella lo puede contar. Mi hija hoy tuvo la valentía de escribir algo en el Instagram y entre muchas personas le escribieron, muchas chicas, jóvenes abusadas por el mismo hombre... y eso le está dando muchas fuerzas”.

Aparentemente, el chino Leo, ya habría registrado conductas similares en diversas ocasiones y la Justicia estaría recolectando los datos para agravar su imputación.