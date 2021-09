El bucle espacio tiempo de la Argentina

Ocho meses después de que Alberto y Aníbal Fernández jurasen como ministros de Néstor Kirchner, un señor llamado Mark Zuckerberg creó una empresa cuyo destino era incierto: Facebook. De ella, se desprendieron otras redes sociales que conformaron el mundo que hoy vivimos.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda tenía 22 años.

En 2002, la empresa Yahoo! se negó a comprar Google. Hoy, uno es el buscador mas importante del mundo y el otro casi, no existe.

Los teléfonos celulares no tenían internet, no filmaban, sus cámaras de fotos sacaban imágenes ordinarias, no había mensajería instantánea, nada de whatsapp, uno no podía buscar un video de un youtuber.

Hace 18 años, no había Rappi, ni Uber, ibas a pagar la boletas al banco, hacías la cola y le pagabas al cajero. No había ni siquiera Rapipago.

Te completaban el sueldo con Luncheon Tickets. En el colectivo, sacabas el boleto. En el tren también y si no lo hacías, te agarraba el "chancho".

Era un éxito total la primera edición de Gran Hermano, y Los Simuladores emitía su segunda temporada. Resistiré, era un éxito televisivo con un Pablo Echarri sin canas. Osvaldo Laport y Romina Gaetani, protagonizaban "Soy Gitano".

Tony Blair era el primer ministro británico. El dólar, valía $2,92 y el Papa era Juan Pablo II.

En octubre de 2004, Lionel Messi debutó en Barcelona. En 2003, Erling Haaland, el temible futbolista noruego del Borussia Dortmund, tenía 2 años y empezaba a dejar los pañales.

En River jugaban Martín Demichelis, Leo Astrada y Maxi López. En Boca, el flaco Schiavi, el brasileño Iarley y Guillermo Barros Schelotto.

Argentina tenía dos top ten en el ranking mundial de ATP: Guillermo Coria era el 5° del mundo y David Nalbandian en el 8°, en un ranking donde André Agassi era el 4°. Eran épocas en que Michael Schumacher multiplicaba sus títulos de campeón del mundo de Fórmula 1.

