El delantero uruguayo Edinson Cavani se presentó en la Bombonera como nuevo refuerzo de Boca y en la conferencia de prensa dejó mensajes para los hinchas:

-“Puedo jugar donde me necesiten. En la zona de ataque que más me gusta jugar es dentro del área. Creo que con la experiencia que uno tiene es donde me he sentido más cómodo. A veces hay que dar una mano y nos tiramos a un costado y veremos dónde aportar. Debería reunirme con el cuerpo técnico primero y ver la mejor decisión. Recién llego a Buenos Aires y veremos para ir tomando las mejores decisiones de acá en adelante”.

-"Las ganas van a ser las mismas. Tengo 36 años, pero tengo ganas de jugar y estar preparado para salir a defender esta camiseta como si fuera el club de toda la vida. Daré todo desde el primer día, pero las cosas se irán viendo cuando empiece a correr la pelota”.

-“Con Carlos Bianchi tuvimos un encuentro en Parque de los Príncipes y le pregunté por el mundo Boca. Me explicó que son cosas diferentes después de su paso por Vélez y Europa. Fue una linda charla y una gran experiencia”.

-“Las palabras de Román siempre fueron las mismas y te demuestran la confianza que tienen en vos. Si eso no cambia, eso te motiva y empuja a decidirte de una vez para llegar”.

-“Llevar la 10 y jugar en Boca significa una responsabilidad muy grande. No hay un club como Boca para dar los últimos pasos de mi carrera. Esa responsabilidad es muy grande”.

-“Las charlas se habían hecho como de amistad. Hablamos de varias cosas y se dan cuando se tienen que dar. Llegado al momento se tomó la decisión de venir acá. Por qué hoy, porque quería estar cerca de casa y acá en Argentina lo puedo hacer y más en un club como Boca”.

“Nosotros estamos todos muy felices con mi familia, la energía de ellos. El cariño de la gente me lo vienen demostrando desde hace un tiempo largo. Esperemos recorrer un camino juntos”.