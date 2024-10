El pasado domingo por la noche, se registró un incidente violento en el centro de Mar del Plata que involucró a personas en situación de calle. El hecho, que tuvo lugar en las cercanías de la Peatonal San Martín, provocó la conmoción de los transeúntes debido a la magnitud de la situación, que culminó con disparos, dos heridos y la detención de dos individuos.

Se produjo en el cruce de la Avenida Luro y la calle San Luis, aproximadamente a 100 metros de la Peatonal, alrededor de las 21 horas. Las circunstancias que llevaron a esta discusión violenta no han sido esclarecidas. No obstante, se informó que uno de los involucrados utilizó un arma de fuego, lo que resultó en disparos. Un testigo del suceso comentó que "no está muerto de casualidad porque le tiró de muy cerca. Lo quiso herir".

Como consecuencia del tiroteo, dos personas resultaron heridas. Un hombre de 31 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal (HIGA) con una herida de bala en uno de sus brazos. Asimismo, una adolescente de 17 años sufrió un disparo en una de sus piernas y fue llevada al Hospital Materno Infantil. Según los últimos informes médicos, ambos pacientes presentan una evolución favorable y se encuentran fuera de peligro.

Un testigo del incidente también mencionó que, de haber sido un fin de semana largo, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves, dado que el área suele estar más concurrida. Se destacó que, afortunadamente, en ese momento había poca gente en la zona. Los investigadores han indicado que el arma utilizada en el tiroteo no ha sido recuperada, y se presume que fue descartada por el autor de los disparos.

En respuesta a la violencia del incidente, el Comando de Patrullas detuvo a dos hombres, uno de 25 y otro de 35 años. Estos individuos comparecerán ante la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro. Ambos están imputados por “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”