El dólar 'blue' cerró este martes en $ 1.430 pesos para la venta. Subió sesenta pesos en dos días, tras los anuncios de Luis Caputo el viernes y la entrevista de Javier Milei el domingo por la noche.

Por Continental, diversos analistas económicos, como Luis Palma Cané y Fausto Spotorno (este último, integrante del grupo de asesores económicos del Presidente), consideraron que la reacción de los mercados se debe a la palidez de los anuncios, y al rechazo de los bancos a lo que el también economista Orlando Ferreres denominó "un plan Bónex para los bancos".

En Bravo.Continental, Ferreres explicó que “Los bancos hubieran preferido seguir con respaldo del Banco Central y no del Tesoro. Pero a veces no hay muchas opciones, como le pasó a Erman González, que después hubo hiperinflación, ahora no creo que haya porque la situación es más tranquila”.

El dólar oficial se mantiene en $ 933 para la venta. En tanto, el dólar bolsa se ubicó en $ 1.434,50, el Contado con Liqui trepó a $ 1.429,80, el dólar cripto terminó la jornada en $ 1.430 y el dólar tarjeta subió a $ 1.492, en lo que según algunos analistas constituye "una devaluación encubierta" sin "tocar el dólar oficial" por encima de los parámetros de aumento mensual fijados hace unos meses.