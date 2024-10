El Director del CBC de la UBA, Felipe Vega Terra, habló en Santo Continental con Santo Biasatti:''En lo que va del año los salarios de los trabajadores de la universidad han perdido casi un 40% respecto a la inflación, incluso están un 10% más bajo respecto al resto de los empleados estatales''

''Las declaraciones que dio el secretario de educación es realmente vergonzoso''

''Que a dos días de la marcha, el ministerio y el secretario digan que con números que informamos las propias universidades no pueden saber algo, es una tomada de pelo, si no saben algo o tienen dudas deberían haberle preguntado a las universidades formalmente, cosa que no hicieron'

'El espíritu de la marcha de hoy es absoluta y completamente pacifico y simplemente de querer manifestarse y expresar esta preocupación y un ruego al Presidente para que no cometa un grave error y no vete la ley, porque esto tiene una solución, que la ley entre en vigencia, y en caso que el Presidente insista en ese error, pedirle al congreso que la ratifique''.